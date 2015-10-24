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الدعوة السلفية لـ"عبد الماجد":"أنت مشجع بالمدرجات..والفارس ينزل الميدان"

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الدعوة السلفية لـ"عبد الماجد":"أنت مشجع بالمدرجات..والفارس ينزل الميدان" الدعوة السلفية لـ"عبد الماجد":"أنت مشجع بالمدرجات..والفارس ينزل الميدان"
وجه الشيخ زين العابدين كامل عضو المكتب التنفيذى للدعوة السلفية، نصيحة إلى عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب فى تركيا مطالبا إياه أن يعود إلى بدلا من توجيه النصائح للدعوة السلفية وحزب النور بأن يتركوا السياسة والانتخابات.

وقال "كامل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن على عاصم عبد الماجد بدلا من توجيه نصائحه للنور أن يتشجع ويأتى إلى مصر ويصدح بكلمة الحق بدلا من وظيفته الحالية و"هى أنه مشجع فى المدرجات"، متابعا: ليته ينزل إلى أرض الملعب وكما كان يقول: "الفارس ينزل فى الميدان".

وكان عاصم عبد الماجد قد وجه نصائح لحزب النور واصفا إياه بالخائن ومطالبا إياه بالابتعاد عن الحياة السياسية.


>- عاصم عبد الماجد: أعضاء حزب النور إما "خائنين أو مدلسين" باسم الدين
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مصر 365

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