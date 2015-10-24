أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"جنايات الجيزة" تستكمل اليوم إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج

Google+ Print
"جنايات الجيزة" تستكمل اليوم إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج "جنايات الجيزة" تستكمل اليوم إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج
تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.


>-إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج بعد غد رغم مرور عامين على استشهاده.. زوجة البطل: أتمنى إعدام قاتلهُ أمام عينى.. وضابط: الشهيد قال "يلا يا رجالة للشهادة" قبل موته بلحظات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365