"جنايات الجيزة" تستكمل اليوم إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

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