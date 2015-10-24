زوج يرفض دفع مصروفات ولادة زوجته ويتركها بالمستشفى لإنجابها طفلة ضريرة

أقامت "غادة قدرى" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها "مالك عبدالرحيم"، وطالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بعد رفضه استلامها وطفلتها من المستشفى ودفع المصروفات الخاصة بها بعد الولادة لإنجابها طفلة ضريرة.

وتابعت "غادة" فى دعواها رقم 5673 لسنة 2015، تزوجنا بشكل تقليدى بعد إبداء إعجابه بى وزارتنا أمه عدة مرات فى المنزل وبصحبتها نجلها وبعدها طلبونى بشكل رسمى.

واستكملت الزوجة: بعد زواج دام 11شهرا وبعد أن جمعنا منزل واحد وجدت نفسى مضطرة للتعامل مع تخلف زوجى ورجعيته رغم مستواه العلمى، وتحملت أسلوبه غير الآدمى الذى وصل إلى مد اليد، ولكن للأسف عندما بدأت أحاول إقناع أهلى بالانفصال عنه خلال مدة قصيرة من الزواج كنت قد حملت فى ابنتى نور.

وأضافت: حاولت بعد الحمل أن أسيطر على الأمور وأقنعه بضرورة الوصول لحل وسط لكى نحاول أن نربى الطفل ولكن بعد أن علم أنها- بنت- استمر على نفس المنوال من التعامل غير اللائق معى.

وأكملت، بعد وصولى المستشفى وإنجابى ابنتى اتضح أنها فاقدة للبصر وعندها قامت الدنيا ولم تقعد ورفض زوجى أن يأخذنا إلى البيت من المستشفى، وذهب ولم يدفع المصروفات اللازمة، وتركنى وأنا فى حالة حرجة وليس معى هاتف ومطالبة بسداد المبلغ، ومن وقتها لم أره رغم مرور سنة على تلك الواقعة، كما أنه رفض تطليقى بالمعروف.