قائد الجيش الثانى: حق الشهيد يعود بالقضاء على كل عنصر تكفيرى فى سيناء

أكد اللواء أركان حرب ناصر العاصى، قائد الجيش الثانى الميدانى، أن حق الشهيد يعود بالقضاء على كل عنصر تكفيرى وإرهابى موجود فى شمال سيناء، بجانب التنمية والرخاء لأهالى سيناء.

وقال اللواء ناصر العاصى، خلال تقرير عرضه برنامج "كلام تانى" على فضائية "دريم"، إن هناك تقدما من الناحية الأمنية التى تزيد نسبتها يوميا فى سيناء، مشددا على أن هناك إصرارا من القوات المسلحة على أن يكون الوضع أفضل من السابق على أرض الفيروز، لافتا إلى أن التنسيق مع قوات الشرطة المدنية فى تنفيذ المداهمات يكون بناء على معلومات استخباراتية من الجهات الأمنية وأيضا من تعاون أهالى شمال سيناء الشرفاء، فى التأكيد على أماكن اختباء العناصر الإرهابية والتكفيرية، ويتم استهدافهم مع المحافظة على جميع الأهالى فى سيناء.