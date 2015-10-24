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محمد غنيم: المرحلة الثانية للانتخابات ستشهد إقبالا أكثر من "الأولى"

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محمد غنيم: المرحلة الثانية للانتخابات ستشهد إقبالا أكثر من "الأولى" محمد غنيم: المرحلة الثانية للانتخابات ستشهد إقبالا أكثر من "الأولى"
قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، وزعيم تحالف الجبهة الوطنية، عن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية ستشهد زيادة فى الإقبال عن المرحلة الأولى.

وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من الصعب السيطرة على ظاهرة المال السياسى واستخدامه فى الانتخابات، متوقعا استمراره فى المرحلة الثانية، وموضحا أن عددا كبيرا من الأحزاب والشخصيات العامة تستخدم هذا المال لدفع الناخبين للتصويت لمرشحيها.


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