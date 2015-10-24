مظهر شاهين بعد مهاجمة مقتدى الصدر لمصر: تصريحاته مكانها مقلب القمامة

عقب الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالتحرير، على تصريحات الزعيم الشيعى، مقتدى الصدر، والتى وجهها صوب الدولة المصرية، بسبب إغلاق ضريح مسجد الإمام الحسين لمنع إقامة احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء، قائلاً: "إن هذه التصريحات لا مكان لها سوى مقالب القمامة".

وكتب شاهين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تعقيب مقتدى الصدر على قرارات الأوقاف بغلق ضريح الإمام الحسين مرفوض، وتهديداته لمصر لا مكان لها سوى مقالب القمامة، وأحذره من أن يسرح بخياله فيما هو أكبر من حقيقته.. مصر وحدها هى من تقرر ومن تحافظ على ما يليق بها وبهويتها السنية الوسطية".

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