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"الزراعة": استيراد 130 ألف طن تقاوى بطاطس للموسم الجديد

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"الزراعة": استيراد 130 ألف طن تقاوى بطاطس للموسم الجديد "الزراعة": استيراد 130 ألف طن تقاوى بطاطس للموسم الجديد
قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة،إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الرقابية المشددة استعداد لاستيراد ما يقرب من 130 ألف طن تقاوى بطاطس منتصف نوفمبر للموسم الجديد، وذلك بعد توجه عدد من اللجان الفنية بالحجر الزراعى لعدد من الدول الأوربية التى نستورد منها التقاوى للمتابعة، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية التى يتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير الموسم الجديد.

وأكد موسى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن استيراد تقاوى البطاطس،طبقا للقرار الوزارى الأخير الذى يحدد الضوابط، والاشتراطات الواجب توافرها فى الاستيراد والمعمول بها فى ، مشيرا إلى أن أهم المشاكل التى تواجهنا ضبط بعض الرسائل الحاملة للأمراض الحجرية، ومنها العفن البنى، حيث يتم منع بعض الرسائل لعدم تسرب الأمراض إلى الثروة الزراعية المصرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أنه يتم فحص رسائل تقاوى البطاطس الواردة من الخارج بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، كما يتم فحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض ومنع دخول الرتب المتخصصة التى تكون حساسة بالأمراض والحشرات، بالإضافة إلى أن التقاوى المستوردة لابد أن تكون من مناطق الإنتاج الخالية من الأمراض الحجرية، وبشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوى، وإقرار ما يفيد استيفائها للاشتراطات الحجرية المصرية، وخلوها من الحشرات.


>"الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس والخضروات لأوروبا والخليج

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