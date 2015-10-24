ضبط 232 شخصا جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية بدمياط

ألقى حرس الحدود بدمياط القبض على مركب الصيد المسماة "الفاروق عمر رقم 336"، وذلك أثناء تواجدها أمام سواحل محافظة دمياط، وقاموا بإخطار مركز شرطة دمياط، وحرروا محضرا بمعرفة مكتب المخابرات.

وبتفتيش المركب تم ضبط 232 شخصا مختلف الجنسيات بيانهم كالآتى (94) مصريا منهم "81 رجلا 3 سيدات، 10 أطفال"، وتم التحفظ عليهم بنقطة شرطة عزبة البرج دائرة مركز دمياط.

كما تم ضبط (2) صومالى (2) عراقى (3) الكونجو (3) إثيوبى (1) تشاد (1) جنوب السودان (50) السودان، منهم "47 رجلا ـ 1 سيدة ـ 2 أطفال"، و(76) فردا من دولة جزر القمر منهم "42 رجلا ـ 33 سيدة ـ 1 طفل، تم التحفظ عليهم بنقطة شرطة عزب النهضة دائرة مركز دمياط، بالإضافة إلى ضبط (6) أفراد من طاقم المركب وهـم كل من:

> 1ـ علاء ج ش 42 سنة.

> 2ـ سالم ح ع 24 سنة.

> 3ـ العبد ع 18 سنة.

> 4ـ على أ ى 23 سنى.

> 5ـ عبده م أ 40 سنة.

>6ـ سعد ق أ 34 سنة.

وجميعهم مقيمون بدائرة محافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ عليه بالمركز، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بسروح المركب من بوغاز رشيد، وأضافوا أنهم من قاموا بتجميع الأشخاص المضبوطين عن طريق عائمات ومراكب بالبحر، تمهيداً لسفرهم هجرة غير شرعية خارج البلاد، كما أضافوا بقيام كل من:

> 1ـ رزق م ى "ريس المركب".

> 2ـ وليد س م ع "ميكانيكى المركب".. بالهرب مستقلين إحدى مراكب الصيد.

تم التنسيق بين قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام، وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بدمياط، لاستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17776 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2015م.