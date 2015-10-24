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بث مباشر.. المكسيك تستعد لإستقبال إعصار “باتريشيا”

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بث مباشر.. المكسيك تستعد لإستقبال إعصار “باتريشيا” بث مباشر.. المكسيك تستعد لإستقبال إعصار “باتريشيا”
اشتدت قوة الإعصار باتريشيا لدى اقترابه من ساحل المحيط الهادئ فى المكسيك، حيث من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة مساء اليوم الجمعة بالقرب من مدينة بويرتو فالارتا الساحلية.

وذكر المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير ومقره ميامى إنه "من المتوقع أن يظل باتريشيا إعصارا فى غاية الخطورة أثناء وصوله اليابسة".

وكانت العاصفة حتى يوم الخميس عبارة عن إعصار من الفئة الرابعة على مقياس سافير - سيمبسون المكون من خمسة مستويات، وذلك مع سرعة رياح بلغت 215 كيلومترا فى الساعة .

وكان الإعصار على بعد 400 كيلومتر قبالة مدينة مانزانيلو المكسيكية ويتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا فى الساعة، وسط توقعات بان يتجه صوب الشمال الغربى فى وقت متأخر من مساء الخميس وشمالا يوم الجمعة.

ويكثف الدفاع المدنى من استعداداته فى عدة ولايات مكسيكية تأهبا لتأثيرات محتملة من بينها هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وفيضانات وانهيارات أرضية .

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