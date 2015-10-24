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بالفيديو.. المكسيك تستعد لإعصار "باتريشيا" بإخلاء 15 ألف سائح

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بالفيديو.. المكسيك تستعد لإعصار "باتريشيا" بإخلاء 15 ألف سائح بالفيديو.. المكسيك تستعد لإعصار "باتريشيا" بإخلاء 15 ألف سائح
قال مراسل قناة CNN بمدينة "بويرتو فالارتا" المكسيكية التى ستكون أول محطة لإعصار "باتريشيا" القوى، إن المدينة أخلت 15 ألف سائحا، ليتحول شاطئ المدينة إلى "شاطئ للأشباح"، فى حين لجأ سكان المدينة المحليين لجامعة المدينة، لما تتمتع به مبانيها من صلابة أسمنتية.

وأضاف مراسل CNN أنه لم يلاحظ وجود مكثف لقوات الدفاع المدنى المكسيكية، مشيرًا إلى أن أهالى المدينة المحليين يقيمون حاليا داخل المدينة الجامعية، وأن المبنى يتكون من 3 أدوار وغرف متعددة، ونوافذ صغيرة سيكون حجمها ذو فائدة إذا تحطمت جراء الإعصار، فلن يكن هناك الكثير من الزجاج.

وأوضحت مذيعة الطقس بالقناة الأمريكية، أن الإعصار سيكون مدمرا، وسيستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، متوقعة أن يصل تأثير الإعصار إلى ولايتى "تكساس" و"لويزيانا" بأمريكا فى صورة أمطار غزيرة.

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مصر 365

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