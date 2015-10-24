عشان متتفاجئش.. لو بتعانى من التهاب باللثة فتش عن السكر

مراحل الإصابة بمرض السكر

الكثير منّا يعانى الإصابة بمرض السكر، فالبعض يكون على دراية والبعض الآخر لا يعلم بالإصابة، نتيجة عدم وعيه بظهور أعراض المرض، وقد يكتشف المرض بعض ظهور مضاعفاته.>قال الدكتور سمير حلمى أسعد، أستاذ أمراض الباطنى بطب الإسكندرية، إن مرض السكر من الأمراض التى تتميز بأنها تمر بمراحل مرضية، والتى تبدأ بظهور الأعراض ثم تشخيص مرض السكر أو حتى قبل حدوثه تسمى مرحلة ما قبل السكر.

ويستكمل د.سمير قائلا "أحيانا يتعرض مريض السكر لبعض المضاعفات دون أن يكتشف أنه مصاب بمرض السكر، لذلك تأتى أهمية التوعية بأهمية الكشف المبكر لمرض السكر".

علاقة الإصابة بالسكر والتهابات اللثة

>ويتابع د.سمير قائلا "يعتبر اعتلال التهابات السكر أحد المؤشرات للإصابة بمرض السكر دون أن يكون المريض على علم بأنه مصاب بالسكر، نظرا لأنه فى السنوات الأخيرة تم اكتشاف العلاقة بين التهاب اللثة والإصابة بمرض السكر، بل إن وجود التهاب باللثة يتسبب فى حدوث مرض السكر، ذلك عن طريق البكتريا التى تتواجد فى حالات الالتهاب اللثة، حيث تشارك هذه البكتريا فى حدوث حالة من الالتهابات تصيب الجسم كاملا ومسئولة عن عدم عمل الأنسولين بصورة طبيعية، مما يؤدى للإصابة بمرض السكر ومرض تصلب الشرايين.. وأضاف د. سمير ناصحا المرضى ضرورة الاهتمام بصحة الفم وعلاج التهابات اللثة مبكرا، لتجنب إصابتك بمرض السكر.