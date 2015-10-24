أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على راقصة روسية لاتهامها بممارسة المهنة دون ترخيص بالجيزة

Google+ Print
القبض على راقصة روسية لاتهامها بممارسة المهنة دون ترخيص بالجيزة القبض على راقصة روسية لاتهامها بممارسة المهنة دون ترخيص بالجيزة
ألقت مباحث الآداب بالجيزة، القبض على راقصة تحمل الجنسية الروسية بملهى ليلى لاتهامهما بالعمل كراقصة بدون تصريح وعدم حصولها على إقامة، وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

شنت إدارة مكافحة الآداب بالجيزة بإشراف العميد عماد عكاشة مدير الإدارة، حملة أمنية على الملاهى الليلية أسفرت عن ضبط راقصة روسية الجنسية تدعى "ديانا" وشهرتها كيت 18 سنة أثناء عملها بملهى ليلى بشارع الهرم لممارستها المهنة بدون ترخيص وعدم حصولها على إقامة بمصر.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط 24 مخالفة خمور وإدارة منشآت وملهى ليلى بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365