القبض على راقصة روسية لاتهامها بممارسة المهنة دون ترخيص بالجيزة

ألقت مباحث الآداب بالجيزة، القبض على راقصة تحمل الجنسية الروسية بملهى ليلى لاتهامهما بالعمل كراقصة بدون تصريح وعدم حصولها على إقامة، وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

شنت إدارة مكافحة الآداب بالجيزة بإشراف العميد عماد عكاشة مدير الإدارة، حملة أمنية على الملاهى الليلية أسفرت عن ضبط راقصة روسية الجنسية تدعى "ديانا" وشهرتها كيت 18 سنة أثناء عملها بملهى ليلى بشارع الهرم لممارستها المهنة بدون ترخيص وعدم حصولها على إقامة بمصر.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط 24 مخالفة خمور وإدارة منشآت وملهى ليلى بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة للتحقيق.