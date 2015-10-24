دعوى زنا ضد زوج ضبطته زوجته فى شهر العسل بصحبة "الشغالة الفلبينية"

أقامت "س.ف" دعوى زنا أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "ن.ح" بعد ضبطه برفقه خادمتهم الفلبينية خلال شهر العسل.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 387 لسنة 2015: تم الارتباط بعد قصة حب استمرت 6 شهور وبعدها قررنا الخطوبة، وخلال تلك الفترة شعرنا أننا منسجمون ومناسبون كل منا للآخر.

وأكملت: صادفتنا عدة مشاكل خلال الخطوبة التى استمرت 7 شهور بسبب انفتاحه الشديد وعلاقاته التى تنتهى واتفاقنا فى وثيقة عقد القران أن لا يتزوج دون علمى خوفا من كثرة علاقته ووضعنا شروطا كثيرة ومبلغا ماديا كبيرا.

وتابعت: "تزوجنا وذهبنا إلى شرم لبنان لقضاء أسبوعين هناك وخلال تلك الفترة حدثت مشاكل كثيرة بسبب أسلوبه المستفز مع السيدات هناك وتعليقاته السخيفة الجارحة ومقارنتى المستمرة بيهم ورجعنا ونحن شبه متأكدين أن استمرار زواجنا مسألة وقت ويحل شبح الطلاق علينا".

وأضافت: خلال الشهر الأول الذى يطلق عليه عسل دخلت بعد عودتى من زيارة والدتى ووجدته برفقة الخادمة الفلبينية الخاصة بينا يرتكب الزنا ووقتها لم أتحمل تلك الإهانة وطلبت له الشرطة وفضحته وأقمت الدعوى لأخذ حقى من ذلك الزوج المخادع.