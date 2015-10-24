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أمن الجيزة يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية فى العمرانية

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أمن الجيزة يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية فى العمرانية أمن الجيزة يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية فى العمرانية
أحبطت مديرية أمن الجيزة مشاجرة بالأسلحة النارية بين 4 أشخاص، حيث ألقت القبض على اثنين منهم وبحوزتهم بندقية وفرد خرطوش قبل استخدامهما فى إطلاق الرصاص على الآخريين بمنطقة العمرانية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للنقيبين كريم صفائى وأبو القاسم الدهشان معاونى مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بحيازة "محمد.م" 21 سنة عامل و"إسلام.ع" 22 سنة عامل لأسلحة نارية واستعدادهما للتشاجر مع اثنين آخريين بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهما، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الضابطان من القبض على المتهمين وبحوزتهما بندقية وفرد خرطوش.

وبمواجهتهما أمام المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للتشاجر بها مع اثنين على خلاف معهما، فحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهما إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365