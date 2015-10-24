بالصور.. قافلة طبية للقوصية بعد انتشار حمى جديدة بين المواطنين

قامت جمعيتا "الشعراوى" و"البر الخيرية" بتنيظم قافلة طبية بقرية عرب الجهمة بمدينة القوصية بعد انتشار حمى جديدة بين المواطنين يشتبه فى كونها تيفود، بعدما فشل التشخيص فى تحديدها، وأصابت أكثر من 200 شخص بإعياء مصحوب بالغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام فى فم المعدة.

وفحصت القافلة الطبية المكونة من أطباء بتخصصات مختلفة وصيادلة ومجموعة من التمريض والمسعفين حالات مصابة تخطى عددها الـ300 مريض، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم والمرضى فى حالات مستقرة فيما عدى 6 حالات خطرة تم تحويلها لمستشفى الحميات بالقوصية، وسحب عينات منها للتحليل والتأكد من كونها الفيروس الغامض أو حمى طبيعية لتغير أحوال الطقس.

وكان الأهالى قد أكدوا أكثر من مرة انتشار حمى تشبه الحمى التى أصابت قرى مركز ديروط، مما أدى إلى التزاحم الشديد أمام العيادات الخاصة والوحدات الصحية بالقرى، وناشد الأهالى المسئولين بسرعة التدخل لمعرفة السبب الرئيسى وراء انتشار الحمى.



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