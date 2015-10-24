محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد بالمراكز تحسبا لسقوط الأمطار والسيول

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، فى بيان له مساء اليوم عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى تحسبا لسقوط أمطار وسيول وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بسقوط أمطار وسيول غدا .

وأضاف المحافظ أنه تم خلال الأيام الماضية تطهير جميع مخرات السيول بقرى ومدن المحافظة ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة تعرض المحافظة للسيول .

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز كميات كبيرة من البطاطين والخيام والتموين تحسبا لحدوث أى طارئ وتوزيعها على مستحقيها وقد تم إجراء تجربة عملية بقرية السلامون لقياس سرعة وكفاءة الأجهزة بالمحافظة على مواجهة أى سيول محتملة وسرعة استجابتها للتعامل مع الحدث من خلال القيام بعمل بيان تدريبى لحدوث السيول .

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلقى اية بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.