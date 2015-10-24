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بالصور.. مؤتمر جماهيرى لشركة "أصول" لطرق العمل بالاستثمار

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بالصور.. مؤتمر جماهيرى لشركة "أصول" لطرق العمل بالاستثمار بالصور.. مؤتمر جماهيرى لشركة "أصول" لطرق العمل بالاستثمار
أقامت شركة أصول للاستثمار فى الذهب مؤتمرًا، مساء اليوم الجمعة، حول أهمية الاستثمار فى الذهب تحت رعاية وإشراف نقابة التسويق الشبكى بفندق الونتر بالاس، وذلك لشرح كيفية الاستثمار فى الذهب، وإتاحة فرص عمل للشباب لتحدى البطالة، وعن طريق التفكير فى مشروعات ناجحة فى الاستثمار وتغيير الذات والنجاح والمساهمة فى بناء الاقتصاد المصرى.

اليوم السابع -10 -2015

وتحدث المهندس شريف سامى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار فى الذهب، عن أهمية الاستثمار فى الذهب، مؤكدًا أن كانت الرائدة فى صناعة الذهب فى وقت الفراعنة، وأن شركة أصول تساعد فى زيادة الدخل للشباب غير القادر على العمل عن طريق عملهم بالاستثمار، وأن شركة أصول الأولى عالمية تعمل فى بيع الذهب واستثماره عن طريق البيع المباشر وكل ما يتم تصنيعه بها من ذهب صناعة مصرية.

اليوم السابع -10 -2015

ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد شكرى، عضو مجلس إدارة شركة أصول، عن أهمية استثمار الوقت والجهد والعلاقات فى عمل دخل إضافى وتغيير الذات والنجاح فى الحياة عن طريق الاستثمار، وتوفر أصول برامج تسويقية لعملائها فى الاستثمار وتوفر لهم التدريبات الأزمة، ولاقى المؤتمر نجاحًا من بعض رجال الأعمال والمستثمرين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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