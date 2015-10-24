أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الأحرار الدستوريين"بالإسكندرية يؤكد على دعم مرشحه الوحيد بالإعادة بكرموز

Google+ Print
"الأحرار الدستوريين"بالإسكندرية يؤكد على دعم مرشحه الوحيد بالإعادة بكرموز "الأحرار الدستوريين"بالإسكندرية يؤكد على دعم مرشحه الوحيد بالإعادة بكرموز
أصدر حزب الأحرار الدستوريين، بيانا منذ قليل، أكد فيه على دعم مرشحه الوحيد بجولة الإعادة بدائرة "كرموز" مجدى عفيفى، حيث أكدت قيادات الحزب على أنهم لن يتأخروا فى تقديم أى دعم أو مساندة له حتى يفوز بمقعد مجلس النواب، والذى يرون أنه الأحق بها، بعد أن ثبت حب الشارع السكندرى له، وحصوله على 4363 صوتا فى الجولة الأولى.

وأكدت "هاجر محمد" مساعد أمين الإعلام بحزب الإحرار الدستوريين فى الإسكندرية، أن الحزب بكافة قيادته بالمحافظة ابتداء من الأمين العام للحزب محمد يكن وشريف محمد جميل الأمين المساعد ورؤساء أمانات الحزب وكافة الأعضاء يوعدون الناخبين بأن عفيفى سيكون دائما فى صف الشارع، ولن يتوانى عن خدمة أهالى الإسكندرية، وسيحافظ على وتيرة النشاط والإنجاز الذى ينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة خلال المرحلة الراهنة التى انطلق فيها قطار العمل بعدة اتجاهات بالتوازى، لإعادة بناء الدولة الحديثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365