"الأحرار الدستوريين"بالإسكندرية يؤكد على دعم مرشحه الوحيد بالإعادة بكرموز

أصدر حزب الأحرار الدستوريين، بيانا منذ قليل، أكد فيه على دعم مرشحه الوحيد بجولة الإعادة بدائرة "كرموز" مجدى عفيفى، حيث أكدت قيادات الحزب على أنهم لن يتأخروا فى تقديم أى دعم أو مساندة له حتى يفوز بمقعد مجلس النواب، والذى يرون أنه الأحق بها، بعد أن ثبت حب الشارع السكندرى له، وحصوله على 4363 صوتا فى الجولة الأولى.

وأكدت "هاجر محمد" مساعد أمين الإعلام بحزب الإحرار الدستوريين فى الإسكندرية، أن الحزب بكافة قيادته بالمحافظة ابتداء من الأمين العام للحزب محمد يكن وشريف محمد جميل الأمين المساعد ورؤساء أمانات الحزب وكافة الأعضاء يوعدون الناخبين بأن عفيفى سيكون دائما فى صف الشارع، ولن يتوانى عن خدمة أهالى الإسكندرية، وسيحافظ على وتيرة النشاط والإنجاز الذى ينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة خلال المرحلة الراهنة التى انطلق فيها قطار العمل بعدة اتجاهات بالتوازى، لإعادة بناء الدولة الحديثة.