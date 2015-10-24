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بالصور.. أمن الإسماعيلية يخلى سوق الجمعة من الباعة لتطويره

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بالصور.. أمن الإسماعيلية يخلى سوق الجمعة من الباعة لتطويره بالصور.. أمن الإسماعيلية يخلى سوق الجمعة من الباعة لتطويره
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة المرافق ورؤساء حى أول وثانى وثالث الإسماعيلية بنقل الباعة المتواجدين داخل سوق الجمعة إلى خارجه لاستكمال عملية تطوير السوق.

اليوم السابع -10 -2015

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد أصدر تعليماته للواء محمود ماهر مساعد مدير الأمن للأمن العام والعقيد عادل صيام مدير شرطة المرافق بالإسماعيلية بضرورة إخلاء منطقة سوق الجمعة من الداخل تمهيدا لتسليمه للمقاول القائم بأعمال تطوير السوق.

اليوم السابع -10 -2015

وتمكنت الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق ورؤساء حى أول وثانى وثالث الإسماعيلية من نقل 32 بائعا من داخل السوق إلى خارجه، وتم التنبيه عليهم فور الانتهاء من تطوير السوق سوف يعودون إلى أماكانهم مرة أخرى.

اليوم السابع -10 -2015

جدير بالذكر أن سوق الجمعة بالإسماعيلية يشهد عمليات تطوير منذ فترة ليواكب الأسواق الكبرى وللحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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