بالصور.. أمن الإسماعيلية يخلى سوق الجمعة من الباعة لتطويره

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة المرافق ورؤساء حى أول وثانى وثالث الإسماعيلية بنقل الباعة المتواجدين داخل سوق الجمعة إلى خارجه لاستكمال عملية تطوير السوق.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد أصدر تعليماته للواء محمود ماهر مساعد مدير الأمن للأمن العام والعقيد عادل صيام مدير شرطة المرافق بالإسماعيلية بضرورة إخلاء منطقة سوق الجمعة من الداخل تمهيدا لتسليمه للمقاول القائم بأعمال تطوير السوق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق ورؤساء حى أول وثانى وثالث الإسماعيلية من نقل 32 بائعا من داخل السوق إلى خارجه، وتم التنبيه عليهم فور الانتهاء من تطوير السوق سوف يعودون إلى أماكانهم مرة أخرى.

جدير بالذكر أن سوق الجمعة بالإسماعيلية يشهد عمليات تطوير منذ فترة ليواكب الأسواق الكبرى وللحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.



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