مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد مراكز شباب الشيخ زويد

تفقد ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، 5 مراكز شباب بمركز الشيخ زويد.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مساء اليوم الجمعة، أن الزيارة شملت مركز شباب الشيخ زويد والخروبة والكوثر والشلاق والمقاطعة، رافقه خلالها حسن صقر مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، وحسن أبو جبير مدير مرفق المياه، وعثمان قويدر مدير الشباب والرياضة بالشيخ زويد، وكل من أحمد عبد العزيز، وأحمد خويطر، وحسين أبو حج، وسالم صقر، وحمدان صقر، وفريح مطير من القائمين على أنشطة الشباب والرياضة بمركز الشيخ زويد.

واجتمع مدير الشباب والرياضة خلال زيارته مع بعض شباب الشيخ زويد، وتحاور معهم فى احتياجتهم العادلة وتتمثل فى الملاعب والمعسكرات والرحلات، وفيما يخص التعليم والمياه ووعد بتوصيل كل الطلبات والعمل على تنفيذها لمحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بأن توجيهات السيد المحافظ بتذليل كل العقبات والمشاكل والتواصل المستمر وتلبية طلبات واحتياجات أهلنا فى الشيخ زويد.

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