مرشحان فى الأقصر يتحالفان لخوض جولة الإعادة بدائرة أسنا سويا

في مفاجأة من العيار الثقيل قبيل انطلاق جولة الاعادة علي مقعدى دائرة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، تحالف كل من المرشح (خالد عبد المنعم فراج مجاهد) ابن عائلة آل مجاهد مرشح حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة والذى حصل على أعلى أصوات بالجولة الأولى وكانت "13699" صوتا، مع المرشح (عبد الرازق محمد عبد المنعم الزنط) ابن آل الزنط، ومرشح حزب المؤتمر رمز المركب الشراعى والذى حصل على الترتيب الثانى بـ"13652" صوتا، لمواجهة تحالف كل من (وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم) حزب المصريين الأحرار رمز غصن الزيتون والذى حصل على "11234" صوتا، و(عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم) مرشح حزب مستقبل وطن رمز القلم، والذى حصل على "8662" صوتا، وبذلك تكون التحالفات قد انتهت تماماً بالدائرة قبيل 4 أيام كاملة على جولة الإعادة.

وكان المرشحان قد اجتمعا داخل أحد دواوين كبار العائلات بالمركز، واتفقوا على التحالف لضمان النجاح سوياً والحصول على المقعدين، وقاموا بقراءة الفاتحة بالتحالف وسط تواجد أكثر من 200 من قيادات وكبار عائلتى آل مجاهد والزنط بإسنا، ومن المقرر أن يقوم كل من المرشحين بعمل جولات مشتركة ومؤتمرات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتعريف بالتحالف وضم أصوات كبار العائلات لهما.

وكانت اللجنة العليا للإنتخابات بمحافظة الأقصر قد أعلنت عن نتيجة التصويت بمركز إسنا، وتبين أن عدد الحضور للتصويت وصل 62809 ناخباً، وذلك من أصل 252948 ناخباً، بنسبة حضور 24.8%، ومن المقرر أن يخوض جولة الإعادة كل من المرشح (خالد عبد المنعم فراج مجاهد) مرشح حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة وحصل على "13699" صوتا، و(عبد الرازق محمد عبد المنعم الزنط) حزب المؤتمر رمز المركب الشراعى وحصل على "13652" صوتا، و(وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم) حزب المصريين الأحرار رمز غصن الزيتون "11234" صوتا، و(عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم) حزب مستقبل وطن رمز القلم "8662" صوتا.

>