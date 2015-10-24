مرشحان فى الأقصر يتحالفان لخوض جولة الإعادة بدائرة أسنا سويا

وكان المرشحان قد اجتمعا داخل أحد دواوين كبار العائلات بالمركز، واتفقوا على التحالف لضمان النجاح سوياً والحصول على المقعدين، وقاموا بقراءة الفاتحة بالتحالف وسط تواجد أكثر من 200 من قيادات وكبار عائلتى آل مجاهد والزنط بإسنا، ومن المقرر أن يقوم كل من المرشحين بعمل جولات مشتركة ومؤتمرات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتعريف بالتحالف وضم أصوات كبار العائلات لهما.
وكانت اللجنة العليا للإنتخابات بمحافظة الأقصر قد أعلنت عن نتيجة التصويت بمركز إسنا، وتبين أن عدد الحضور للتصويت وصل 62809 ناخباً، وذلك من أصل 252948 ناخباً، بنسبة حضور 24.8%، ومن المقرر أن يخوض جولة الإعادة كل من المرشح (خالد عبد المنعم فراج مجاهد) مرشح حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة وحصل على "13699" صوتا، و(عبد الرازق محمد عبد المنعم الزنط) حزب المؤتمر رمز المركب الشراعى وحصل على "13652" صوتا، و(وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم) حزب المصريين الأحرار رمز غصن الزيتون "11234" صوتا، و(عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم) حزب مستقبل وطن رمز القلم "8662" صوتا.
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