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موجز المحافظات.. الثعابين تغزو وحدة صحية فى البحيرة

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موجز المحافظات.. الثعابين تغزو وحدة صحية فى البحيرة موجز المحافظات.. الثعابين تغزو وحدة صحية فى البحيرة
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أنه شهدت الوحدة الصحية بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، انتشار الثعابين داخل الوحدة، ما تسبب فى حالة من الهلع والخوف أدى إلى هروب المرضى من الوحدة الصحية.

وأعلنت مصادر مطلعة بشمال سيناء، عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة عريف ومجندين فى انفجار عبوة ناسفة فى مدرعة بمنطقة الميدان غرب العريش.

كما حرر المواطن ياسر على أبو وردة، محضرًا يحمل رقم 13 جنح قسم ثالث المحلة أمس ضد "أحمد.ا"، مدرس رياضيات، ويعمل فى سنتر دروس بالمحلة، اتهمه بدفع ابنته "شهد" بالصف الخامس الابتدائى على باب زجاجى داخل السنتر، ما أدى لسقوط الزجاج عليها وإصابتها بـ7 جروح قطعية طول الواحد يتراوح من 7 : 10 سم وتم تخييط الجروح بـ63 غرزة.

وأغلقت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، الجمعة، 500 زاوية وقت صلاة الجمعة، حتى لا يطولها أفكار المتشددين والمتطرفين ممن يتربصون بالوطن، مشيرة إلى أن إغلاق هذه الزوايا جاء مُطابقًا للشرع وحسب الضوابط التى وضعتها الوزارة، بالإضافة إلى تمكين جميع أئمة وخطباء الأوقاف وكل من يحمل تصريحًا معتمدًا من أداء الخطبة بمسجده.

وإلى أهم الأخبار..

بالصور.. الثعابين تغزو وحدة صحة الأسرة بقرية المسين فى البحيرة

استشهاد ضابط وإصابة عريف ومجندين فى استهداف مدرعة شرطة بشمال سيناء

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http://www.youm7.com/story/2015/10/23/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%C2%BB-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2404307#.Viqob34rKM8

موجز أخبار الساعة 1.. إصابة ضابط أثناء تفجير خبراء عبوة ناسفة بـ"الرماية"

موجز الصحافة المحلية.. "الطعون" تُهدد الانتخابات البرلمانية

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