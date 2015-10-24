كتاب جديد يكشف عن انفصال بيونسي وجاي زي بسبب ريهانا

بيونسي وجاي زي انفصلا لمدة عام كامل، بسبب شائعات حول علاقة مغني الراب الغرامية بالمغنية ريهانا. هذا ما جاء في كتاب جديد للكاتب، راندي تارابوللي، تحت عنوان Becoming Beyoncé: The Untold Story، عن القصة غير المروية حول بيونسي، وفقاً لما ألمح إليه الكاتب في العنوان.

أرجع هذا الكتاب المتابعين إلى قصة الخلاف والشجار العنيف الذي نشب بين جاي زي وشقيقة زوجته، سولانج نوليز، قبل عام داخل أحد المصاعد. وكانت الأخيرة متأكدة من خيانة صهر العائلة لشقيقتها بيونسيه مع ريهانا، إذ كان من المتوقع أن يلتقي جاي زي ريهانا في تلك الليلة التي نشب فيها الخلاف بينهما. أما بيونسي، فردّت يومها على إثارة هذا الموضوع من جديد في الصحافة من خلال صورة نشرتها على صفحتها عبر انستقرام تجمعها بريهانا.

وعلى الرغم من محاولاتهما الكثيرة لحماية زواجهما فإن النجمة بيونسي، وبعد انفصال غير معلن أمام الصحافة، اتخذت ذات يوم قرارها بالطلاق، بسبب علاقة جاي زي بالنجمة ريهانا، إلا أنها عادت وتراجعت عن قرارها بسبب فنّها وخوفها من أن يؤثر الطلاق سلبًا في ابنتهما Blue Ivy التي تبلغ 3 أعوام، مع الملاحظة أن بيونسي وريهانا ما تزالان على صداقة.

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