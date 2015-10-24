"يا أنا يا أنتي" أفضل مسلسل كوميدي مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فوز "يا أنا يا أنتي" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 يكرس نجاح ثنائية فيفي عبده وسمية خشاب في الدراما الكوميدية النسائية بعد نجاحهما السابق معاً قبل أربع سنوات في الموسم الأول من "كيد النساء" الذي لم يحقق موسمه الثاني النجاح كالأول، جراء انسحاب سمية الخشاب منه وحلول نبيلة عبيد مكانها.

ونجاحهما الحالي كسر احتكار نجوم الكوميديا الرجال لخلطة الضحك الكوميدية. فمن خلال قصة تدور أحداثها حول الأم دواهي (فيفي عبده) التي تعاني من مسؤليتها كأم وحيدة لا سند لها، فتضطر للنصب والإحتيال على الرجال وجارتها سندس (سمية الخشاب) التي تضطرها هي الأخرى ظروفها الإجتماعية والإقتصادية الصعبة إلى ممارسة النصب، فتتحدان معاً في عمليات مشتركة حتى تتعرفان على أستاذ في النصب يتبين فيما بعد أنه ضابط شرطة كبير تنكر للقبض على رجل الأعمال الخطير والفاسد مسعود الذي يقع في غرامهما معاً كرجل مزواج وزير نساء.

"يا أنا يا أنتي" تأليف: فتحي الجندي،وإخراج: ياسر زايد،وبطولة: فيفي عبده،سمية الخشاب،محمود الجندي،سامح السريطي،حجاج عبد العظيم،كريم الحسيني،بهاء ثروت. "سيدتي" تهنىء أسرة مسلسل "يا أنا يا أنتي" وتتمنى لهم دوام النجاح في جميع أعمالهم القادمة.

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