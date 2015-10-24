ما هو المرض الذي تقرأ عنه منى زكي باستمرار ولماذا؟

أكدت الممثلة منى زكي أن سرطان الثدي من أهم الموضوعات التي تشغلها، وأنها دائماً تقرأ عن هذا المرض.

وقالت زكي إنّ مقاومة أي سيدة لهذا المرض الخطير يحتاج إلى إرادة وعزيمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته "الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء" للتوعية بخطورة المرض"، وقد حلّت منى ورجاء الجداوي ضيفتين عليه.

ويهدف المؤتمر إلى التوعية على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تحدثت مريضات عن تجاربهن مع المرض، منهن من وصلن إلى مرحلة الشفاء وأخريات لا تزلن في مرحلة العلاج.

وفي نهاية المؤتمر قامت إدارة الجمعية بتسليم منى زكي ورجاء الجداوي درعي التكريم تقديراً لجهودهما في المساهمة بالتوعية بالمرض، وسلمهما الدرع طبيب الأورام الشهير دكتور هشام الغزالي.

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