عطر Narciso Rodriguez بالمسك والعنبر

أراد Narciso Rodriguez أن يصنع أكثر من عطر، إذ أراده رمزاً للقيم المشتركة التي تجمعه بالمرأة الشرقية والصفات التي تتحلى بها: كالاناقة والرزانة، الكرم والرقي، الذوق الرفيع...

عطر " For Her " يحتفي بهذه القيم المشتركة ويعززالمسك العربي توقيعه، مع إضافة إيقاع العنبر الأنيق والعود الثمين، طارحاً بذلك عطراً جديداً حصرياً لهذا الشرق الثري في تقاليده.

إنه عطر غني، راقي وقوي، غامض وأنثوي ... ثمين كالذهب. كلمة "لها" Her، تتجانس في سياق أريجه الفواح، مع المرأة الشرقية الذواقة، ذات الطلة الشامخة، الحازمة والأنثوية في آن، التي تنشد أقصى الرقي في جميع المناسبات