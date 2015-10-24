"الكبير أوي5" أفضل مسلسل كوميدي مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز "الكبير أوي 5" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي مصري إلى جانب "يا أنا يا أنتي" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً بفئاته الدرامية. وفوز الموسم الخامس من هذا المسلسل الذي بدأت أحداثه في الريف المصري بقرية المزاريطة، بالكبير الذي يفاجأ في ظهور إخوة توائم مختلفين عنه بالمضمون لا الشكل خاصة : (جوني) و(حزلقوم) وأخ آخر سوداني الجنسية ظهر له في الموسم الخامس، ويعيشون معاً مغامرات مختلفة في مصر وتركيا مواجهين أخطار العصابات والمافيات التركية حيث ينضم حزلقوم إلى إحداها،وشقيقه جوني إلى مافيا أخرى لوقوعه في غرام إبنة رئيس مافيا تركي.

ويؤدي شخصياتهم جميعاً الفنان الشاب أحمد مكي بحرفية كوميدية أدائية عالية متحملاً بصلابة إجهادها الجسدي والنفسي والشكلي له خلال التصوير، ثم الإشراف بنفسه على المونتاج لئلا تقع أخطاء لا يمكن النجاة منها أمام المشاهد.

ورغم تكرار بعض الجمل من قبل البطل الرئيسي بطريقة ساذجة أحياناً إلا أن بساطة النص والحكاية والشخصيات تسللت بروحها الكوميدية البسيطة إلى المشاهدين المصريين الذين احتفوا بالدراما الكوميدية الجديدة غير التقليدية التي اتبعها أحمد مكي منذ خمس سنوات بحثاً عن الإختلاف عن أبناء جيله الكوميديين، بعد نجاحه مع أستاذه عادل إمام بشخصية الدبور في فيلم "مرجان أحمد مرجان" الذي كان انطلاقته الحقيقية نحو النجاح والشهرة والنجومية.

وتطور موهبته قاده إلى استثمار شخصية حزلقوم السينمائية بمسلسله "الكبير أوي" كشقيق للكبير والتي ظهرت لأول مرة بفيلمه "لا تراجع ولاإستسلام" الذي يغير شكله إلى شكل عضو عصابة للقبض على زعيم عصابة خطير بالتعاون مع حبيبته دنيا سمير غانم.

ولم يؤثر انسحاب شريكته في مواسمه الأربعة دنيا غانم بشخصية زوجة الكبير هدية لقرارها تقديم مسلسلها المستقل "لهفة" في نجاحه. فحقق حضوراً جماهيرياً كبيراً ضاهى حضور مسلسل أستاذه عادل إمام في "أستاذ ورئيس قسم". كما ضاهى حضور مسلسل زميلته دنيا سمير غانم في "لهفة"، ما جعله الأقوى كوميدياً من نجوم مصر الشباب بعد عادل إمام للموسم الخامس والعام الخامس على التوالي في سابقة فنية لم تحدث من قبل.

وفوزه بجائزة أفضل مسلسل كوميدي مصري استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015، فرصة جديدة له للتغيير والبحث عن فكرة كوميدية جديدة، وربما تكون فرصة له أيضاً لتقديم موسم سادس من "الكبير أوي" في رمضان 2016 القادم.

"الكبير أوي 5" من تأليف مصطفى صقر،وسيناريو : مصطفى صقر ومحمد عز الدين: ، وإخراج : أحمد الجندي ،وبطولة: أحمد مكي،بيومي فؤاد،محمد سلام،أحمد فتحي،مشيرة اسماعيل، ونخبة نجوم مصر الذين حلوا ضيوف شرف في حلقاته.