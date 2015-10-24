حظك اليوم برج الدلو الأحد 25/10/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًا: حاول التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية، وتتسبب فى فقدان العمل.

عاطفيًا: شارك الحبيب حياته بشكل أكبر وامنحه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.

توقعات علماء الفلك:

>علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائما على قراراتك، وتجعلك دائما فى حالة تطوير من علاقتك مع حبيبك، لا تترك مدخلا يتسلل منه الملل إليك.

هناك العديد من المفاجآت فى طريقها إليهم، لذا عليهم الاستعداد لاستقبال تلك المفاجآت السعيدة التى منها الجيدة وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدهم وتسحن مزاجهم بينما الأشياء غير الجيدة ستزيد من قوتهم وتجعلهم أكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى يواجهونها.