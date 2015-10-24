أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأحد 25/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأحد 25/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الأحد 25/10/2015

لبرج الدلو:


>مهنيًا: حاول التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية، وتتسبب فى فقدان العمل.

عاطفيًا: شارك الحبيب حياته بشكل أكبر وامنحه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.

توقعات علماء الفلك:


>علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائما على قراراتك، وتجعلك دائما فى حالة تطوير من علاقتك مع حبيبك، لا تترك مدخلا يتسلل منه الملل إليك.

هناك العديد من المفاجآت فى طريقها إليهم، لذا عليهم الاستعداد لاستقبال تلك المفاجآت السعيدة التى منها الجيدة وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدهم وتسحن مزاجهم بينما الأشياء غير الجيدة ستزيد من قوتهم وتجعلهم أكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى يواجهونها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى