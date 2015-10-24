حظك اليوم برج العذراء الأحد 25/10/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: يجب عليك التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية.>عاطفيًا: حاول أن تشارك الحبيب حياته بشكل أكبر وأن تعطيه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.>صحيًا: أنت لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه ، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائما على قراراتك، وتجعلك دائما فى حالة تطوير من علاقتك مع حبيبك، فأنت لا تترك مدخلا يتسلل منه الملل إليك.

هناك العديد من المفاجآت فى طريقها إليك، لذا عليك الاستعداد لاستقبال تلك المفاجآت السعيدة التى منها الجيدة وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدك وتسحن مزاجك بينما الأشياء غير الجيدة ستزيد من قوتك وتجعلك أكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى تواجهها.