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حظك اليوم برج العقرب الأحد 25/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 25/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الأحد 25/10/2015

لبرج العقرب:
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مهنيًا: احرص على أن تستشير الكثير من أصحاب الخبرات السابقة فى مجال العمل حتى تتمكن من إنجاز مهامك بشكل جيد.
>عاطفيًا: تزداد المشاكل بينك وبين الشريك وتحتاج إلى تدخل أحد الأقارب ممن يتمتعون بالحكمة لمحاولة الوصول أغلى حل لهذه المشكلة.
>صحيًا: حاول الابتعاد عن تناول حتى لا تصاب باضطرابات المعدة، واحرص على دوام ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على رشاقة جسمك.

توقعات علماء الفلك:
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ستشهد العديد من الأحداث السيئة المتعلقة بعملك، وربما ستسمع العديد من الأخبار السيئة التى ستجعلك أقل نشاطا وحماسا وينتابك شعور عدم القدرة على التفكير فى خططك الجديدة أو تحقيق أهدافك، عليك التوقف عن الحمية الغذائية التى تقوم بها لفترة، فحرمانك من الطعام لن يساعدك على فقدان الوزن الزائد بل يصيبك بفقدان الوعى وقلة التركيز ويؤثر على حالتك الصحية، فعليك بالتوازن حتى لا تصاب بالعديد من الأمراض، أو تتعرض للمشكلات التى ستؤثر عليك فيما بعد.

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مصر 365

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