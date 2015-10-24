حظك اليوم برج القوس الأحد 25/10/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: حاول أن تبتعد عن الأمور الإدارية أو الاحتفاظ بأية وثائق قد تكون مهمة فى مجال العمل فمثل تلك الأمور لا يأتى من ورائها إلا المشكلات.>عاطفيًا: حاول أن تكون دائمًا بجوار من تحب عندما يحتاج إليك حتى يتخلص من الأزمة التى يمر بها ، فهذا هو الحب الحقيقى.>صحيًا: حاول توجيه النصائح المفيدة من الناحية الصحية إلى نفسك حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية، كما تفعل مع الآخرين.تسير بخطى ثابتة فى حياتك العملية بفضل الخطط التى أعددتها من قبل وتسير عليها بدقة شديدة منذ فترة، فحياتك العملية تسير نحو الأفضل وكل يوم يمر عليك بمثابة فرصة جديدة للتقدم والتطور والحصول على أجدد وأنسب الفرص وتتمكن من التعرف على أشخاص جدد يجعلونك تطور من مهاراتك وتتعرف على مجالات جديدة لم تسمع عنها قبل ذلك.

تأتى حياتك العاطفية خلال الفترة المقبلة فى أفضل حالاتها بفضل الإيمان بقدرات الحبيب والتمتع بقلب حنون قادر على العطاء والاحتواء، بالإضافة قدرتك على تفادى المشكلات وسعيك وراء إصلاح الخلافات أولا بأول.