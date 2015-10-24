حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الأحد 25/10/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: يجب عليك تخصيص ميزانية للدعاية والإعلان عن المشاريع الجديدة التى بدأتها فالعمل الناجح لابد له من دعاية مناسبة واحرص على أن تتم بشكل جيد.>عاطفيًا: تشعر بالاستقرار فى حالة الحب التى تعيشها وسبب ذلك المشاعر الصادقة التى تحملها بداخلك تجاه الشريك والتى تؤكد له مدى حبك واهتمامك به.>صحيًا: يجب عليك التعود على السيطرة على أعصابك إذا كنت تريد أن يكون لك تأثير على الآخرين، وهذا يساعدك أيضًا على تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن التوتر والانفعال.تشعر بحالة من الكسل الذى يمنع من العمل بشكل جيد أو التفكير فى الخطط المستقبلية التى يضعها، لا تدع تلك الأحاسيس تؤثر عليك وعلى حياتك، بل حاول التغلب على هذا المزاج السيئ لتتمكن من المضى قدما نحو التقدم والنجاح.

حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها فأنت على أتم الاستعداد للدخول فى علاقات عاطفية جديدة تعوضك ما فاتك وتساعدك على رؤية الحياة بتفاؤل وأمل، فلابد من التدقيق فى اختياراتك وانتقاء الأشخاص المناسبين الذين يتفقون معك فى الطباع والآراء.

حظك اليوم لبرج الثور:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: أنت شخص متعاون فى مجال العمل ولكن حاول ألا تجبر أحدا على القيام بشىء إلا وفقا لإرادته حتى يتمكن من تنفيذها بالدقة المطلوبة.>عاطفيًا: تدخل اليوم فى حوار طويل مع الشريك تتناقشان فيه عن الأمور السائرة بينكما وعن الخطط المستقبلية التى ستضعونها للفترة القادمة.>صحيًا: يجب أن تعلم أن الهدوء هو مفتاح الأبواب المغلقة فحاول التمكن من الهدوء حتى تستطيع مسايرة الأمور.تمر اليوم بالعديد من التجارب فى الأمور والنشاطات الجديدة التى تجدد من علاقتك وتزيل حالة الملل التى تمر بها، فأنت فى أمس الحاجة للترفيه بعض الشىء والترويح عن نفسك، تحاول استغلال هذه الفرصة على أكمل وجه.

حياتك الاجتماعية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فاهتمامك بالعمل أكثر من اللازم له تأثير سلبى على حياتك الاجتماعية، أنت فى حاجه لإعادة حساباتك فالعمل ليس كل شىء.

حظك اليوم لبرج الجدى:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: حاول عدم التسرع فى اتخاذ أية إجراءات عندما يتعلق الأمر بقرار مصيرى واحرص على التنبؤ بالعواقب الناتجة عن هذا القرار، تلك الأمور مهمة جدا قبل اتخاذ القرارات.>عاطفيًا: يشعر الحبيب من ناحيتك بعدم بذل أى مجهود فى سبيل العلاقة بينكما فحاول أن تسعى وراء تقوية الروابط بينك وبينه لضمان الاستقرار العاطفى وتفادى التوتر والفتور.>صحيًا: كن دائم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تساعدك فى استرداد الحيوية والنشاط اللازمين للشعور بالصحة الجيدة.حياتك العملية أيها الجدى غير مستقرة فى الوقت الحالى، فأنت لا تسير على الطريق الصحيح بسبب إهمالك للأصدقاء والعائلة والحياة الاجتماعية بشكل عام، فحاول الخروج مع بعض الأصدقاء فى نزهة لبعض الأماكن المختلفة التى لم تزورها من قبل، فأنت فى حاجة إلى بعض التجديد فى حياتك.

حاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب حتى لا تؤثر على مسار حياتك العامة أكثر من ذلك، وأخبرت أن هناك العديد من مواليد الجدى سيقررون إنهاء علاقاتهم العاطفية نظرا لتأكدهم من عدم القدرة على الاستمرار بها.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: أنت من الأشخاص الذين يفضلون الثبات فى الحياة العملية وتفضل العمل بشكل منتظم عن التغييرات التى تحدث على فترات.>عاطفيًا: لديك القدرة على إعادة إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء العلاقة بينك وبين الشريك بعد فترة من الفتور التى قضيتها.>صحيًا: حاول التخلص من الخوف الذى ينتابك تجاه الأعراض التى تعانى منها، واذهب فى أقرب وقت إلى الطبيب للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض.سوف تحصد نتاج اجتهادك فى العمل الفترة الماضية، حاول الاستمرار فى إثبات قدراتك، لا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

أنت فى حاجة إلى علاقة عاطفية جديدة تجدد من حياتك وتمنحك التفاؤل والثقة والأمل، فابتعادك عن العلاقات العاطفية فى الفترة الماضية هو ما جعلك أكثر عصبية، وكتمانك للمشاعر الكامنة بداخلك يصيبانك بالتوتر والضغط النفسى الذى يؤثر على حياتك.

حظك اليوم لبرج الحمل:

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مهنيًا: تدور عجلة العمل كما تريد وتطمح أن تكون ناجحًا، لكن استرح قليلاً واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق والتفكير.>عاطفيًا: شعورك بالارتياح النفسى يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ والشك، ويصبح التقرّب منك سهلاً.>صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن ثمة مسئوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط.

توقعات علماء الفلك:

>حاول أن تبحث عن الأمور التى تسعد الحبيب واعمل عليها وهذا الأمر سوف يساعدك كثيرا فى تحويل حياتكما للأفضل والحصول على الاستقرار التام للعلاقة، أحوالك العاطفية سوف تكون جيدة إلى حد كبير لكن ربما تحدث بعض المشاكل التى ستجعل الأوضاع بينك وبين الشريك صعبة للغاية عليك ان تتخلص من الخلافات التى تقع بينكما.

حظك اليوم لبرج الحوت:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك فى العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.>عاطفيًا: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم بمواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.>صحيًا: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.على الرغم من أنك تشعر بالراحة عندما تجد الأشياء من حولك منظمة ومرتبة، إلا أنك بحاجة إلى مزيد من المرونة اليوم، توقع اليوم أن يفاجئك أحد الأصدقاء أو أحد أفراد أسرتك بترتيب غرفتك بشكل مختلف أو بتنفيذ فكرة ما فلا تكن مندفعا.

شارك فى مختلف النشاطات والعب دوراً بناء، ابحث عن التحالفات ولا تبق وحيداً. اسع إلى إرساء الهدوء والسلام فى محيطك العائلى والمهنى، وكن حكيما وعاقلا لتعبر نهاية العام بأقل صرر وخسارة ممكنة أن الأسبوع الأخير قد يحمل حزنا أو قلقا فكن حذرا.

حظك اليوم لبرج الدلو:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: حاول التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية، وتتسبب فى فقدان العمل.>عاطفيًا: شارك الحبيب حياته بشكل أكبر وامنحه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.>صحيًا: لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائما على قراراتك، وتجعلك دائما فى حالة تطوير من علاقتك مع حبيبك، لا تترك مدخلا يتسلل منه الملل إليك.

هناك العديد من المفاجآت فى طريقها إليهم، لذا عليهم الاستعداد لاستقبال تلك المفاجآت السعيدة التى منها الجيدة وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدهم وتسحن مزاجهم بينما الأشياء غير الجيدة ستزيد من قوتهم وتجعلهم أكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى يواجهونها.

حظك اليوم لبرج السرطان:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج العذراء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: حاول استغلال علاقتك الجيدة بالزملاء فى مجال العمل وادعوهم إلى العمل فى فريق بشكل متعاون حتى يسهل على الجميع الانتهاء من المهام.>عاطفيًا: ربما تشهد علاقتك بالحبيب بعض الخطوات التى تغير من طريقة سير العلاقة بينكما، حاول أن تجعل تلك الخطوة إيجابية لتعود عليك بالفائدة.>صحيًا: حاول الاستماع والإصغاء إلى إرشادات الطبيب واحرص على تنفيذ التعليمات التى يضعها لك حتى تساعدك على تحسين الحالة الصحية.عليك الاهتمام بالبحث عن فرصة عمل أفضل فالكسل والاسترخاء لن يفيداك بل يمنعانك من التقدم وإثبات نفسك، أنت تحتاج إلى تقدير نفسك بعض الشىء ومعرفة قدراتك المختلفة والإيمان بذكائك ومواهبك، لذلك عليك البدء فى التفكير فى المستقبل والتخلص من الكسل وحالة اللامبالاة التى تعيش فيها، حياتك العاطفية جيدة ومطمئنة فاسترخاؤك يجعلك أكثر قدرة على تفادى الأخطاء والتغلب على المشكلات حاول الاستفادة من هذا الأمر ولا تدع العصبية تؤثر على مزاجك وتعكر حالة الصفاء الذهنى التى تعيش بها.مهنيًا: يجب عليك التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية.>عاطفيًا: حاول أن تشارك الحبيب حياته بشكل أكبر وأن تعطيه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.>صحيًا: أنت لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه ، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائما على قراراتك، وتجعلك دائما فى حالة تطوير من علاقتك مع حبيبك، فأنت لا تترك مدخلا يتسلل منه الملل إليك.

هناك العديد من المفاجآت فى طريقها إليك، لذا عليك الاستعداد لاستقبال تلك المفاجآت السعيدة التى منها الجيدة وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدك وتسحن مزاجك بينما الأشياء غير الجيدة ستزيد من قوتك وتجعلك أكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى تواجهها.

حظك اليوم لبرج العقرب:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج القوس:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: احرص على أن تستشير الكثير من أصحاب الخبرات السابقة فى مجال العمل حتى تتمكن من إنجاز مهامك بشكل جيد.>عاطفيًا: تزداد المشاكل بينك وبين الشريك وتحتاج إلى تدخل أحد الأقارب ممن يتمتعون بالحكمة لمحاولة الوصول أغلى حل لهذه المشكلة.>صحيًا: حاول الابتعاد عن تناول الدهون حتى لا تصاب باضطرابات المعدة، واحرص على دوام ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على رشاقة جسمك.ستشهد العديد من الأحداث السيئة المتعلقة بعملك، وربما ستسمع العديد من الأخبار السيئة التى ستجعلك أقل نشاطا وحماسا وينتابك شعور عدم القدرة على التفكير فى خططك الجديدة أو تحقيق أهدافك، عليك التوقف عن الحمية الغذائية التى تقوم بها لفترة، فحرمانك من الطعام لن يساعدك على فقدان الوزن الزائد بل يصيبك بفقدان الوعى وقلة التركيز ويؤثر على حالتك الصحية، فعليك بالتوازن حتى لا تصاب بالعديد من الأمراض، أو تتعرض للمشكلات التى ستؤثر عليك فيما بعد.مهنيًا: حاول أن تبتعد عن الأمور الإدارية أو الاحتفاظ بأية وثائق قد تكون مهمة فى مجال العمل فمثل تلك الأمور لا يأتى من ورائها إلا المشكلات.>عاطفيًا: حاول أن تكون دائمًا بجوار من تحب عندما يحتاج إليك حتى يتخلص من الأزمة التى يمر بها ، فهذا هو الحب الحقيقى.>صحيًا: حاول توجيه النصائح المفيدة من الناحية الصحية إلى نفسك حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية، كما تفعل مع الآخرين.تسير بخطى ثابتة فى حياتك العملية بفضل الخطط التى أعددتها من قبل وتسير عليها بدقة شديدة منذ فترة، فحياتك العملية تسير نحو الأفضل وكل يوم يمر عليك بمثابة فرصة جديدة للتقدم والتطور والحصول على أجدد وأنسب الفرص وتتمكن من التعرف على أشخاص جدد يجعلونك تطور من مهاراتك وتتعرف على مجالات جديدة لم تسمع عنها قبل ذلك.

تأتى حياتك العاطفية خلال الفترة المقبلة فى أفضل حالاتها بفضل الإيمان بقدرات الحبيب والتمتع بقلب حنون قادر على العطاء والاحتواء، بالإضافة قدرتك على تفادى المشكلات وسعيك وراء إصلاح الخلافات أولا بأول.

حظك اليوم لبرج الميزان:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك تجاه الأمور التى تخص العمل وذلك لن يؤثر عليك حاليا ولكنه سيؤثر على مجهوداتك على المدى البعيد، فحاول التخلص من الارتباك لتتمكن من إصلاح الأمور.>عاطفيًا: حاول ألا تظهر مزاجك المتعكر أما الشريك طول الوقت فهذا يشعره بالاكتئاب والملل وليس جيدا على العلاقة بينكما.>صحيًا: تشعر اليوم بارتفاع ضغط الدم نتيجة العصبية التى تنتابك من استفزاز الآخرين، حاول الاستجابة له حتى لا يؤثر على حالتك الصحية.تتعرض اليوم للعديد من الضغوطات والتوتر بسبب الكم الكبير من المسئولية الملقاة على عاتقك، لذلك يجب عليك تحمل هذه الضغوطات والعمل على تخطيها فهو اختبار لصبرك وقوة تحملك، ولابد أن تستمر فى محاولات تحقيق ذلك حتى تتمكن من إثبات قدراتك للجميع، وعليك استغلال الفرص السانحة أمامك لتتمكن من النجاح والوصول إلى الأهداف.