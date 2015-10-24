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جناح الإمارات في إكسبو ميلانو يفوز بجائزة أفضل تصميم خارجي

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جناح الإمارات في إكسبو ميلانو يفوز بجائزة أفضل تصميم خارجي جناح الإمارات في إكسبو ميلانو يفوز بجائزة أفضل تصميم خارجي

فازت دولة الإمارات بجائزتين في معرض إكسبو ميلانو 2015، حيث حصل جناح الدولة المشارك في المعرض، الذي ينظمه المجلس الوطني للإعلام على جائزة «أفضل تصميم خارجي» «EXTERIOR DESIGN»، وأعلنت مجلة «العارضين»الدولية الفائزين بجوائز اكسبو ميلانو 2015، حيث حصل المجلس الوطني للإعلام على جائزة شرفية من المعرض.

وتتولى مجلة «العارضين» تنظيم أعرق مسابقة في العالم في تصميم المعارض وتكريم المتميزين من الجهات والأجنحة الوطنية لدول العالم، حيث تتولى المجلة تنظيم المسابقة منذ ما يقرب من 30 عاماً، وكانت المجلة قد أطلقت المسابقة منذ خمسة أشهر تمهيداً للإعلان عن الفائزين في ختام المعرض وقد طرحت المشاركة من خلال التصويت من قبل زوار المعرض من جميع أنحاء العالم.

وقد هدفت المسابقة إلى تكريم العمل الأكثر إثارة للإعجاب في إكسبو 2015 في ميلانو وتسليط الضوء على الأجنحة المتميزة والفريدة لتكريم الأجنحة الفائزة والهيئات والجهات والمؤسسات المنظمة لها والشركات المنفذة وذلك من خلال 11 فئة للتصنيف.

وقال ترافيس ستانتون رئيس تحرير مجلة العارضين إن هذه النماذج المتميزة ستكون مصدر تعلم وإلهام للمشاركين في المعارض المقبلة، حيث سيعملون جنباً إلى جنب مع الجيل القادم من العارضين والمسوقين.

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