«تعليمية الشارقة» تحقق بتهديد عامل لطالب في مدرسة خاصة

حققت منطقة الشارقة التعليمية في شكوى تقدم بها ولي أمر طالب في الصف السادس بمدرسة خاصة أجنبية، قال إن ابنه تعرض لتهديد بآلة حادة استخدمها مزارع يعمل في المدرسة لإخافته.

وقال إن ابنه عاد إلى البيت وأخبر والدته بما حصل، حيث توجهت هي إلى إدارة المدرسة وفتحت بلاغاً في الواقعة، مشيرة إلى أنه تم إخطارها بإنهاء خدمات العامل تارة، وبطلبهم من الشركة التي تعاقدوا معها لإنجاز أعمال البستنة بمنعه من دخول المدرسة، فيما استمعت اللجنة التي تشكلت في المنطقة إلى أقوال جميع الأطراف، ورفعت تقريرها إلى التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم للاطلاع واتخاذ القرار النهائي.

وأظهر التقرير أن العامل لم يطارد الطالب بقصد إرهابه وتخويفه، بل لإجباره على ترك خرطوم الماء الذي كان يستخدمه المزارع، ووقوف الطالب، وهو في الصف السادس، عليه، ما منع وصول الماء إلى الأشجار، فحاول المزارع دفعه إلى التحرك، وركض باتجاهه وكان بيده أداة لتشذيب الشجر.

وعند سماع أقوال الطالب، أكد أن ما كان بيد المزارع ليس سلاحاً أبيض، وإنما أداة كان يعمل بها، وطارده لمسافة بسيطة، وذكرت المدرسة أنها حققت في الموضوع، ورفعت اللجنة تقريراً تفصيلياً بالواقعة إلى وزارة التربية، حيث تقدمت أسرة الطالب بشكوى في مقر الوزارة.