كلمة حق في جيشنا تكلل «تويتر» بالفخر

تصدر وسم «كلمة حق في الجيش الاماراتي» الذي أطلقه مغردون اماراتيون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في الآونة الأخيرة بأكثر من ثلاثة آلاف تغريدة خلال ساعات قليلة من اطلاقه، حيث عبر المغردون عن اعتزازهم وفخرهم بالجيش الاماراتي وجنود الامارات المرابطين في اليمن والذين رسموا أروع ملاحم البطولة. وتفاعل الآلاف من المغردين مع الوسم الذي أشاد بشجاعة وشباب جنود الوطن وتضحياتهم ودورهم ونضالهم التاريخي لنصرة الحق ونصرة اليمن، مؤكدين على أن البسالة والشجاعة كانت ولا تزال صفات أبناء القوات المسلحة الاماراتيين.

ملحمة وطنية

كتبت «عبير الامارات» في تغريدة لها: كلنا فخر في كل جندي ترك أهله وحمل روحه على كفه وأرخصها من أجل حماية الدين والوطن والعرض. في حين غرد«الحشيم»: في حزة الفزعة قالوا تم كل واحد منهم جهز عتاده خصيمهم ينال السم لجل الحق يرجع لأصحابه.

للتضحية عنوان

محمد العوضي يلفت في تغريدته الى روح التضحية وافتداء الوطن والأمة والدين لدى جنودنا البواسل في ساحات المعركة بالقول «انهم أبطال حقيقيون رسموا أروع ملامح البطولة قدموا أرواحهم مقابل الحفاظ على أمننا شكراً لهم ولن نفيهم قدرهم». ووصف عبدالله عقيدة علي جنود الامارات بأنهم «للتضحية عنوان» تعبيرا عن اعتزازه بما قدموه وما زالوا ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. الأحمدي من جهته يشير في تغريدته الى أن «جيشا بهذه الشجاعة والبسالة والبطولات ويقدم أغلى التضحيات لا أظن أن هناك كلاما يفيه حقه فلا تحرموه من الدعاء».

بطولات الشجعان

كما ركزت التغريدات على البطولات التي يسطرها جنودنا الشجعان في ساحات الوغى، فكتب سلطان العميمي «روحكم القتالية العالية أظهرت حقيقة معدنكم الأصيل يا أبناء زايد. بكم نفتخر ونعتزّ»، أما محمد علي فقد غرد «جيش حرر عدن في سويعات في عملية شهد لدقتها وحرفيتها كبار المعلقين العسكريين والخبراء في التكتيكات العسكرية»، وأضاف «معلوماتي من قلب الميدان والحدث ان عيال زايد يتسابقون للخروج في مهمات ودوريات ويتنافسون لتنفيذ الأوامر». بينما كتب «قلم اماراتي» مغردا: مهما كتبنا فكلماتنا تعجز عن وصف تضحياتهم.

النصر لنا

وغردت فاطمة الرميثي «رجال لا يهابون الموت حفظكم الله أينما كنتم». وقال ماجد الظاهري «ويبقى المخلصون يذودون عن حياض استقرار الوطن والأشقاء العرب، كما تذود الأسود عن حياضها».