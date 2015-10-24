رئيس مجلس النواب الليبى ينعى شهداء بنغازى.. ويؤكد: سنظل صامدين

تقدم رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى بأحر التعازى وصادق المواساة فى شهداء ليبيا الذين استهدفتهم قذائف هاون عشوائية من الإرهابيين، اليوم الجمعة، أثناء تظاهرهم بشكل سلمى فى ساحة الكيش بمدينة بنغازى.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبدالكريم المريمى، بأن رئيس البرلمان الليبى انتقد المجتمع الدولى الذى يمتنع عن تسليح الجيش الوطنى الليبى، تاركا الدعم للإرهاب الذى أفسد فى البلاد.

وتمنى رئيس مجلس النواب الليبى الشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا نتيجة سقوط القذائف العشوائية، مؤكدا أن مدينة بنغازى ستظل صامدة أمام تلك الأعمال الإرهابية التى لا تزيد الشعب الليبى إلا إصرارا وعزيمة لمواجهة التطرف.