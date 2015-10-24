بالصور.. كيرى من فيينا: محادثات بناءة بشأن سوريا قد تستأنف فى غضون أسبوع

فشل وزراء من الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا فى حل الخلافات فيما بينهم بشأن مصير الرئيس السورى بشار الأسد فى محادثات اليوم الجمعة لكنهم قد يجتمعون مرة أخرى فى غضون أسبوع لمناقشة كيفية إنهاء الحرب الأهلية فى سوريا.

وقال الوزراء للصحفيين بعد ذلك إنهم عجزا عن تضييق شقة الخلاف الرئيسى بين واشنطن وحلفائها الذين يقولون إنه ليس للأسد مستقبل فى سوريا وروسيا التى أظهرت مساندتها باستضافتها الأسد فى موسكو هذا الأسبوع.

وفى تطور منفصل قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة إن روسيا والأردن اتفقا على تنسيق أعمالهما العسكرية فى سوريا بإنشاء "آلية عمل خاصة" فى العاصمة الأردنية عمان.

وأقر وزير الخارجية الأمريكى بعد الاجتماع الذى استمر قرابة ساعتين بالخلاف الأساسى لكنه قال إنه قد يتسنى التوصل إلى حل وتحدث عن إمكانية إجراء مزيد من المباحثات فى غضون أسبوع.

وأشار كيرى - فى تصريحات صحفية - إلى أن الاجتماعات أفرزت أفكارا يمكن أن تغير فى الديناميكية والقوة المُحرِكة للأزمة السورية.. غير أنه أكد مجددا أن التوصل إلى حل للصراع الدائر فى سوريا هو أمر صعب.

وكان كيرى قد عقد اجتماعا ثلاثيا مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير والتركى سينيرلى أوغلو ثم اجتمع لاحقا مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قبل أن يجتمع الوزراء الأربعة معا لتبادل الأفكار حول إيجاد سبل لتسوية الأزمة السورية.

وقال كيرى إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يوم الجمعة القادم بشأن سوريا دون تحديد مكان الاجتماع أو من سيشارك فيه.. مشيرا إلى أن الوزراء اليوم اتفقوا على أسس العملية السياسية لحل الأزمة السورية وهى تشكيل حكومة انتقالية تضم كافة الأطياف من أجل تحقيق استقرار فى المنطقة.

وقد غادر كيرى فيينا فى طريقه إلى عمان للاجتماع مع العاهل الأردنى الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غدا السبت.



>