وزير التنمية المحلية اليمنى: الحكومة عادت إلى السعودية لترتيب أوضاعها

قال وزير التنمية المحلية اليمنى عبدالرقيب فتح إن الحكومة اليمنية عادت إلى السعودية لترتيب أوضاعها، مطالبا الحوثيين بضرورة تسليم أسلحتهم والتحول إلى حزب سياسى إذا أرادوا الانخراط فى العملية السياسية.

وأضاف الوزير اليمنى - المتواجد فى الرياض حاليا خلال مقابلة مع قناة (سكاى نيوز) الاخبارية مساء اليوم الجمعة - أن "ما يحدث فى عدن هو مجرد قلاقل أمنية تقوم بها خلايا نائمة تابعة للميليشيات" ، لافتا إلى أن الأزمة فى بلاده سياسية وليست مذهبية، وأن الميليشيات المتمردة تشن حربا تدميرية على مدينة تعز.

وأكد أن الحكومة ناقشت مع قوات التحالف العربى فكرة إنشاء تحالف إغاثى تنموي، مضيفا أن 21 مليونا بحاجة إلى إغاثة فى اليمن وأن 12 مليون يمنى بحاجة لرعاية صحية.

واتهم الوزير اليمنى المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بأنها مقصرة تجاه الشعب اليمنى فى تقديم المعونات الغذائية والدعم الإنسانى للمحاصرين فى تعز، مشيرا إلى طرق آمنة من عدن لتعز يمكن من خلالها إدخال المساعدات لوسط المدينة.

>