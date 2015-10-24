رفع إسم "السودان" من قائمة دول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

أكد الناطق الرسمى باسم بنك السودان المركزى الدكتور حازم عبد القادر أن مجموعة العمل المالى الدولية قررت اليوم /الجمعة/ إزالة اسم السودان من قائمة الدول التى لديها قصور فى نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال عبد القادر، لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم "إن هذا القرار سيتيح للبنك المركزى والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من والى السودان بدون قيود".

وأضاف إن هذا القرار قد جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها بنك السودان المركزى وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية، مشيدا بجهود إدارة التحريات المالية برئاسة الدكتور حيدر عباس، المشاركة فى فعاليات اجتماعات مجموعة العمل المالى الدولية التى أنهت أعمالها اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

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