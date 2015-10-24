الأمم المتحدة تعتزم بدء محادثات اليمن وتحذر من الوضع الإنسانى

ينظم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحوثيين لكنه حذر من أن "وضعا إنسانيا كارثيا" يضع أغلب البلاد فى حاجة ماسة للمساعدة، وقال المبعوث إسماعيل ولد شيخ أحمد لمجلس الأمن الدولى اليوم الجمعة إن الحرب اتسمت "بتجاهل صارخ لقوانين الحرب" دون أى يحدد أطرافا بالاسم.

وقتل 5400 فى اليمن أفقر البلدان فى شبه الجزيرة العربية وتقول الأمم المتحدة إن حصار السعودية لموانيء البلاد يفاقم الوضع الإنسانى يوما بعد يوم، وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس آذار فى اليمن لإعادة حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى السلطة. وتتمركز حكومة هادى فى عدن حاليا.

وأبلغ ولد شيخ أحمد مجلس الأمن بأن هادى وافق على ارسال وفد إلى محادثات سلام تشمل الحوثيين المدعومين من إيران، وقال "سأبدأ العمل على الفور مع حكومة اليمن والحوثيين والأطراف الأخرى للموافقة على أجندة وتاريخ وصياغة لهذه المحادثات."

وتابع قائلا "آمل أن ترسم هذه المحادثات المباشرة طريقا نحو إنهاء سريع للقتال واستئناف الحوار السياسى وعودة اليمن للتحول السياسى السلمى المنظم."، وقال المبعوث الدولى إنه يرغب أن تركز المباحثات على العناصر الأساسية فى قرار مجلس الأمن رقم 2216 الداعى لانسحاب الفصائل المسلحة من المدن الرئيسية وإطلاق سراح السجناء وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الجيش وتحسين الوضع الإنسانى واستئناف الحوار السياسى الشامل.

وتعثرت محادثات سلام سابقة برعاية الأمم المتحدة فى يونيو حزيران بعدما طالبت حكومة هادى بانسحاب الحوثيين من مدن استولوا عليها منذ سبتمبر أيلول العام الماضى كشرط مسبق لوقف إطلاق النار.

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