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حظك اليوم برج الأسد الأحد 25/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 25/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الأحد 25/10/2015

لبرج الأسد:


>مهنيًا: يجب عليك تخصيص ميزانية للدعاية والإعلان عن المشاريع الجديدة التى بدأتها فالعمل الناجح لابد له من دعاية مناسبة واحرص على أن تتم بشكل جيد.

عاطفيًا: تشعر بالاستقرار فى حالة الحب التى تعيشها وسبب ذلك المشاعر الصادقة التى تحملها بداخلك تجاه الشريك والتى تؤكد له مدى حبك واهتمامك به.

صحيًا: يجب عليك التعود على السيطرة على أعصابك إذا كنت تريد أن يكون لك تأثير على الآخرين، وهذا يساعدك أيضًا على تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن التوتر والانفعال.

توقعات علماء الفلك:


>تشعر بحالة من الكسل الذى يمنع من العمل بشكل جيد أو التفكير فى الخطط المستقبلية التى يضعها، لا تدع تلك الأحاسيس تؤثر عليك وعلى حياتك، بل حاول التغلب على هذا المزاج السيئ لتتمكن من المضى قدما نحو التقدم والنجاح.

حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها فأنت على أتم الاستعداد للدخول فى علاقات عاطفية جديدة تعوضك ما فاتك وتساعدك على رؤية الحياة بتفاؤل وأمل، فلابد من التدقيق فى اختياراتك وانتقاء الأشخاص المناسبين الذين يتفقون معك فى الطباع والآراء.
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مصر 365

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