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حظك اليوم برج الثور الأحد 25/10/2015

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حظك اليوم برج الثور الأحد 25/10/2015 حظك اليوم برج الثور الأحد 25/10/2015

لبرج الثور:


>مهنيًا: أنت شخص متعاون فى مجال العمل ولكن حاول ألا تجبر أحدا على القيام بشىء إلا وفقا لإرادته حتى يتمكن من تنفيذها بالدقة المطلوبة.

عاطفيًا: تدخل اليوم فى حوار طويل مع الشريك تتناقشان فيه عن الأمور السائرة بينكما وعن الخطط المستقبلية التى ستضعونها للفترة القادمة.

صحيًا: يجب أن تعلم أن الهدوء هو مفتاح الأبواب المغلقة فحاول التمكن من الهدوء حتى تستطيع مسايرة الأمور.

توقعات علماء الفلك:


>تمر اليوم بالعديد من التجارب فى الأمور والنشاطات الجديدة التى تجدد من علاقتك وتزيل حالة الملل التى تمر بها، فأنت فى أمس الحاجة للترفيه بعض الشىء والترويح عن نفسك، تحاول استغلال هذه الفرصة على أكمل وجه.

حياتك الاجتماعية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فاهتمامك بالعمل أكثر من اللازم له تأثير سلبى على حياتك الاجتماعية، أنت فى حاجه لإعادة حساباتك فالعمل ليس كل شىء.

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مصر 365

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