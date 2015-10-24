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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25/10/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًا: أنت من الأشخاص الذين يفضلون الثبات فى الحياة العملية وتفضل العمل بشكل منتظم عن التغييرات التى تحدث على فترات.

عاطفيًا: لديك القدرة على إعادة إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء العلاقة بينك وبين الشريك بعد فترة من الفتور التى قضيتها.
>صحيًا: حاول التخلص من الخوف الذى ينتابك تجاه الأعراض التى تعانى منها، واذهب فى أقرب وقت إلى الطبيب للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض.

توقعات علماء الفلك:


>سوف تحصد نتاج اجتهادك فى العمل الفترة الماضية، حاول الاستمرار فى إثبات قدراتك، لا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

أنت فى حاجة إلى علاقة عاطفية جديدة تجدد من حياتك وتمنحك التفاؤل والثقة والأمل، فابتعادك عن العلاقات العاطفية فى الفترة الماضية هو ما جعلك أكثر عصبية، وكتمانك للمشاعر الكامنة بداخلك يصيبانك بالتوتر والضغط النفسى الذى يؤثر على حياتك.

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مصر 365

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