حظك اليوم برج الجدى الأحد 25/10/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: حاول عدم التسرع فى اتخاذ أية إجراءات عندما يتعلق الأمر بقرار مصيرى واحرص على التنبؤ بالعواقب الناتجة عن هذا القرار، تلك الأمور مهمة جدا قبل اتخاذ القرارات.>عاطفيًا: يشعر الحبيب من ناحيتك بعدم بذل أى مجهود فى سبيل العلاقة بينكما فحاول أن تسعى وراء تقوية الروابط بينك وبينه لضمان الاستقرار العاطفى وتفادى التوتر والفتور.>صحيًا: كن دائم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تساعدك فى استرداد الحيوية والنشاط اللازمين للشعور بالصحة الجيدة.>حياتك العملية أيها الجدى غير مستقرة فى الوقت الحالى، فأنت لا تسير على الطريق الصحيح بسبب إهمالك للأصدقاء والعائلة والحياة الاجتماعية بشكل عام، فحاول الخروج مع بعض الأصدقاء فى نزهة لبعض الأماكن المختلفة التى لم تزورها من قبل، فأنت فى حاجة إلى بعض التجديد فى حياتك.

حاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب حتى لا تؤثر على مسار حياتك العامة أكثر من ذلك، وأخبرت أن هناك العديد من مواليد الجدى سيقررون إنهاء علاقاتهم العاطفية نظرا لتأكدهم من عدم القدرة على الاستمرار بها.