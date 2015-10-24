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فريق أحلام في الجول - محمد صبري يختار .. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' مهاجم أهلاوي يقود كتيبة الزمالك '

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فريق أحلام في الجول - محمد صبري يختار .. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' مهاجم أهلاوي يقود كتيبة الزمالك ' فريق أحلام في الجول - محمد صبري يختار .. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' مهاجم أهلاوي يقود كتيبة الزمالك '

من هو فريقك أحلامك؟ أفضل 11 لاعبا في تاريخ الكرة المصرية؟ العب مع FilGoal.com، لكن أولا فلتتعرف على اختيارات محمد صبري نجم الزمالك الأسبق.

محمد صبري يقدم عبر FilGoal اختياراته لفريق أحلامه الذي يتشكل من 11 لاعبا يراهم الأعظم في تاريخ الفراعنة.

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واختار محمد صبري في حراسة المرمى عادل المأمور.

أما في الدفاع فقد اختار الغزال الأسمر إبراهيم يوسف مع هشام يكن على أن يكون مركز الظهير الأيمن لمحمد صلاح والأيسر أحمد رمزي.

في الوسط يتواجد ثنائي الارتكاز إسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني.

أمامهما الثلاثي خالد الغندور وحازم إمام وطاهر أبو زيد.

ويقود أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب خط هجوم الفريق.

ويقول محمد صبري لـ FilGoal.com: "لم أختر هؤلاء لأني زمالكاوي. ولكن هم أفضل من رأيتهم في تاريخ ".

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