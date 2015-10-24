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الأعلى لقضايا الدولة يخاطب "الرئاسة" لإعادة توزيع القضاة قرب محل إقامتهم

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الأعلى لقضايا الدولة يخاطب "الرئاسة" لإعادة توزيع القضاة قرب محل إقامتهم الأعلى لقضايا الدولة يخاطب "الرئاسة" لإعادة توزيع القضاة قرب محل إقامتهم
خاطب المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على ذكى سكر رئيس الهيئة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن ضرورة التوجيه بمنح شهيدى الواجب الوطنى للمستشارين أعضاء الهيئة "صابر سعيد سلامة وهيثم أحمد القط" وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية لكل منهما أسوة بما اتبع فى حالات سابقة، وذلك بعد أن استشهدا أثناء تأديتهما مهمة الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وأشار المجلس فى بيان له، إلى أنه إيمانا بالأخذ بالأسباب فإن الهيئة تقوم حاليا بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات من أجل مراعاة مبدأ التقريب للأماكن وأن يتم توزيع المستشارين بالهيئة والهيئات الأخرى بالقرب من محل إقامتهم بقدر الإمكان تيسيرا عليهم فى أداء مهمتهم الوطنية على خير وعودتهم سالمين لذويهم فضلا عن إنجاز الانتخابات فى أفضل صورة ممكنة.

كما أهاب المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، بأعضاء الهيئة مراعاة الحرص اللازم أثناء التوجه إلى مقار اللجان العامة والفرعية والعودة منها وضرورة أخذ قسط من الراحة خاصة بعد انتهاء أعمال الفرز حال استعمال سيارتهم الخاصة حرصا على سلامتهم.

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مصر 365