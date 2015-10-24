القبض على 4 متهمين مطلوبين فى أحكام قضائية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من القبض على 4 متهمين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالقبض على المدعو (أ. ج. أ ) 19 سنة عاطل مقيم مساكن الهيئة – دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2331 لسنة 2014 قسم أول الإسماعيلية، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنــوات بتهمة "مخدرات" والمدعو (ح. س.ع ) 61 سنة عاطل مقيم أبورديس ــ جنوب سيناء، مطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 165 لسنة 1999 جنايات جنوب سيناء والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمدعو( ع. ع.ع ) 31 سنة عاطل مقيم فارسكور ــ دمياط مطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 1154 لسنة 2014 مركز دمياط والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمدعو (أ. إ.م ) 33 سنة عاطل مقيم زفتى ــ غربية مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 19339 لسنة 2006 جنح طنطا والمقضى فيها بالحبس 6 شهور.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.