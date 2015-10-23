صور | مسار إجباري وأسامة الهادي يحيون فعاليات مؤتمر ‎”ميوزيكس”

المراسل : عمر جمال

على مدار يومي 23 و 24 اكتوبر القادمين تبدأ فعاليات مؤتمر ميوزيكس “Muzix” في “جريك كامبس” بالجامعة الامريكية بالتحرير، ويضم العديد من الانشطة المتنوعة من ورش عمل لكبار رواد الموسيقى في الوطن العربي، وحفلات لفرق شابة تقدم روح موسيقية متنوعة وغير تقليدية.

ويحيى فريق اسامة الهادي أول ليالي “ميوزيكس” في ختام اليوم، ويحيى اليوم الثاني فريق مسار اجباري وذلك بعد انتهاء الندوات وورش العمل والتي ستبدأ الثانية بعد الظهر.

كما سيعزف ويغني اكثر من 20 فريق شاب ومجددين على مدار اليومين، أبرزهم نسمة محجوب، وفريق يانج فاروز، وفريق فنكي فاروز، وفريق كركدن، وفريق كاديلاكس، وفريق تكنيك، وحسن رمزي، واية متولي، وهاني مصطفى، وشادي احمد.

يضم “ميوزيكس” فى اولى دوراته عدد كبير من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي والذين سيحضرون لافادة وتوعية الجمهور المتخصص والعادي من خلال ورش عمل وندوات عن موضوعات مختلفة ومتعلقة بسوق الموسيقى في الوطن العربي مثل التسويق الموسيقي، وفن الريمكس، وقرصنة الموسيقى، وفن تأليف موسيقى، الافلام ومواضيع اخرى عديدة.

يأتي على رأس المحاضرين ورؤساء ورش العمل في “ميوزيكس”، الفنان هاني مهنا وهو احد اهم رواد التلحين والانتاج الموسيقى، وعرف ايضا كعازف ومكتشف للعديد المواهب الذين اصبحوا نجوما فيما بعد.

كذلك الشاعر بهاء الدين محمد وهو من اشهر المؤلفين الموسيقيين في الوطن العربي، وكتب الكثير لكبار المطربين في الوطن العربي مثل محمد منير وعمرو دياب وشيرين وقد الف ما يزيد عن 1300 اغنية على مدار 26 عاما هي مسيرته الفنية حتى اليوم.

يشارك ايضا الملحن المعروف هشام نزيه والذي حصد العديد من الجوائز للموسيقى التصويرية عن الكثير من الافلام والمسلسلات منها افلام هيستريا والساحر وسهر الليالي تيتو وابراهيم الابيض والفيل الازرق ومسلسلات العهد والسبع وصايا ونيران صديقة وغيرهم الكثير.

ايضا يأتي احد اهم مهندسي الصوت ورواد هذا المجال في الوطن العربي دكتور محمد صقر والذي فاز بجائزة ميما اوورد عن اعماله لاخر 4 اعوام ويصر العديد من كبار النجوم على العمل معه مثل عمرو دياب ومحمد حماقي وأصالة ومحمد منير وسميرة سعيد وغيرهم.

ومن كندا يأتي المهندس محمد جبر مدير في الأبحاث والتطوير والذي حاز على العديد من الجوائز، وهو مصمم مكبرات صوت شركة وايفبرج للصوتيات ويملك خبرة كبيرة في مجال الصوتيات، وصاحب براءة إختراع لسماعات تيتانيوم، كذلك أسس شركة ‘م ج أوديو كندا’ في مونتريال وعضو في ‘مجتمع المهندسين الصوتيين’ من سنة 1987.

وعن “جان بول حجار” فيشارك كرائد في صناعة الالات الوترية وخاصة الجيتار، ولد جان بول حجار في الإسكندرية وتخرج من كلية الهندسة المعمارية وافتتح عمله الخاص في تصميم و إنتاج الأثاث في سن مبكر جدًا، أظهر جان بول اهتمام في صناعة الالات الموسيقية الخشبية.

ايضا يأتي “فنكي فارو” وهو منتج موسيقى وفنان يمزج بين اللون الشرقي والغربي، فنكي فارو هو بريطاني من أصل مصري وقد احيا حفلات في اكثر من 15 دولة وشارك في حوالى 10 مهرجانات موسيقية عالمية ويعمل حاليًا على عمل فني في مصر مع تامر عاشور وايضًا نيكول سابا.

كذلك يشارك “الشريف مرزبان” وهو موسيقار ومطرب، وكذلك عضو ومدير الفرقة العالمية ‘سكاراب’، واستطاع ان يصل لشهرة عالمية ويشارك بفرقته للعزف على كبرى المسارح في أوروبا وبريطانيا والشرق الأوسط.

ومن اهم العلامات التجارية المشاركة فهي على سبيل المثال كالتالي ( سوني – سينهايزر – بايونير – ادم – جيه بي ال – ايه كيه جي – انفينيتي – نيومان برلين – ديجيكو – ساوند ديفايس – راديال – وايفبرج – موود ماشينز – ايفينتايد – تاسكام – ارتوريا – ليفيد – بيور جروف – اليسيا – اف ال ستوديو – كيث مكميلان – سورس اوديو – سوفتيوب وغيرهم).