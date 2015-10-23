خالد داوود: الدولة التي تسعى لإقصاء المعارضة «فيها حاجة غلط»

قال خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، إن حزبه كان يأمل فى بناء نظام سياسي جديد يساهم فى دعم دولة ديمقراطية تحمل أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وأن هذا الأمل تحطم مع وجود قوى سياسية موالية للنظام الحالي طوال الوقت، مضيفاً “الدولة التى تسعى لإقصاء المعارضة فيها حاجة غلط”.

وأضاف داوود خلال لقاءٍ له ببرنامج “مصر في ساعة” المُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الرئيس السيسي وعد القوى السياسية بإجراء انتخابات البرلمان المصري فى عام 2014، وأنه لم يكن هناك تعجل بالتوازى مع وجود حملات منظمة لتشوية كل رأى معارض ومحاولة الصاق التهم به تحت مسميات العمالة والحصول على التمويل الخارجي ودعم الإرهاب وهي إشاعات مغرضة.

وأوضح داوود، يجب أن يدرك الرئيس السيسي أنه لن يدير الوطن بمفرده، وعليه أن يقتنع بأن المجتمع لن يقبل الا بالتعددية السياسية، واختتم داوود حديثه قائلاً: “الدولة المصرية لن يحكمها المزاج منذ هذة اللحظة”.