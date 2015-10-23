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رئيس مجلس الشيوخ البوروندي يغادر القاهرة

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رئيس مجلس الشيوخ البوروندي يغادر القاهرة رئيس مجلس الشيوخ البوروندي يغادر القاهرة

 

مطار القاهرة – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي “جبريال نتيزيرينا”، ورئيس اتحاد كرة القدم “ريفيرين ندسيكوريو” بعد زيارة لمصر التقيا خلالها سامح شكري وزير الخارجية والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة بحث ملف مياه النيل والمجال الرياضي.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، خلال لقائه وزير الخارجية على عمق العلاقات بين البلدين، وأن بلاده تدرك أهمية النيل لمصر، وأنها لا يمكن أن تتخذ قرار يضر بأمن المائي، كما أطلع شكري على تطورات الأوضاع السياسية في بوروندي.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الكرة البوروندي، خلال اللقاء مع وزير الشباب والرياضة أهمية تبادل الثقافات والعلاقات بين البلدين، من خلال البطولات الرياضية المجمعة ، كما شارك في قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

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